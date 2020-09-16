Из-за агропромышленной выставки в Ярославле перекроют центр города

В Ярославле перекроют центр города Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле из-за проведения агропромышленной выставки-ярмарки "ЯрАГРО" будет запрещена остановка и стоянка транспорта по нечетной стороне площади Челюскинцев от Советской площади до улицы Революционной. Временные ограничения действуют с 19 часов 16 сентября до 18 часов 20 сентября.

Кроме того, с 6 утра 17 сентября до 18 часов 20 сентября временно прекращается движение машин на Советскую площадь с улиц Советской, Кирова и Нахимсона, а также площади Челюскинцев, сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.