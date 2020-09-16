Как ярославские коммунальщики готовятся к зиме

Штат дорожных рабочих «Горзеленхозстроя» укомплектован на 100% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

72% техники, которая будет использоваться зимой на улицах, уже прошла ТО и готова к работе, - рапортовали на общегородском совещании в мэрии Ярославля. Полностью техосмотр планируют закончить к 5 октября. Также запланирована покупка двух комбинированных машин и нового щеточного оборудования.

Зимой на уборку улиц выйдут комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, фронтальные погрузчики, автогрейдеры, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, автощетки и пескоразбрасыватели. Пешеходные дорожки будут чистить ручными снегороторами. Всего собираются задействовать более 100 единиц спецтехники. Уже закуплено 800 кубов реагентов.

По словам и.о.директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, на содержании организации находятся 5 миллионов квадратных метров дорог, около 9 тысяч квадратных метров тротуаров, 343 тысячи квадратов парковых дорожек и 62 тысячи квадратов остановочных комплексов.

- Для противогололедной обработки будут использоваться реагент, техническая соль и песко-соляная смесь. Предприятием уже заготовлено более 24 тысяч тонн песко-соляной смеси и 57 тонн реагента «Айсмелт», - рассказал и.о.директора.

Штат дорожных рабочих «Горзеленхозстроя» укомплектован на 100%, но продолжается набор водителей и механизоторов.