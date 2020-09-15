В Рыбинском районе разбился мотоциклист

В Рыбинском районе вчера, 14 сентября, разбился мотоциклист. 22-летний мужчина ехал в сторону Ярославля. Водитель не справился с управление и вылетел в кювет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, молодой водитель скончался еще до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП.

Мотоциклистам напоминают, что их транспортное средство не обладает такой защитой, как автомобиль. Поэтому крайне важно и водителям, и пассажирам не только надевать шлем, но и застегивать его, а также использовать специальную экипировку. Одевайтесь в поездку ярче, желательно в одежду со световозвращающими элементами.