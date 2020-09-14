В Ярославской области дешевеют овощи, но дорожает колбаса

В ярославских магазинах подешевели овощи Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ярославльстат опубликовал данные о том, как изменились цены на продукты в регионе. Согласно федеральному приказу, мониторинг теперь ведут постоянно.

С начала сентября на полках магазинов подешевели овощи: морковь (-9%), картофель (-6,5%), капуста (-5,4%), огурцы (-2,2%), помидоры (-2,1%). Также снизились цены на яблоки (-3,5%), печенье (-1,56%) и соль (-1%).

Что вошло в число подорожавших продуктов: полукопченая колбаса (+1,8%), черный чай (+1,5%), сухие смеси для детского питания (+1,3%). Кроме того, цены выросли на молоко стерилизованное (+1,02) и мороженую рыбу (+0,8).