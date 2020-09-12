В Ярославле департамент соцподдержки возглавила Ольга Войнова

Новым руководителем департамента по социальной поддержке и охране труда стала Ольга Войнова Фото: Мэрия Ярославля

Директором департамента по социальной поддержке и охране труда мэрии Ярославля назначили Ольгу Войнову. На новую должность она перешла с поста директора «Центра социальных выплат».

Мэр города уже поставил задачи перед новым руководителем ведомства.

- Повысить качество и доступность предоставления жителям города государственных и муниципальных услуг, социального обслуживания с использованием современных информационных технологий, содействовать укреплению института семьи и семейных ценностей, а также создать условия для самореализации ярославцев в ходе оказания им социальной поддержки, - рассказала сказала Ольга Войнова.

Напомним, в течение пяти лет департамент возглавлял Сергей Ивченко. 26 августа он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Экс-директор был ответственным за соцподдержку жильцов дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва газа.