Ярославну будут судить за ДТП с пострадавшим

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летняя жительница Ярославля окажется на скамье подсудимых. Женщина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 11 сентября 2019 года. На Республиканском проезде столкнулись «Нива Шевроле», за рулем которой находилась обвиняемая, и «Джип Гранд Чероки».

- В ходе следствия установили, что женщина остановилась на правой стороне дороги. При развороте не включила поворотник и не убедилась в том, что не создает помех другим автомобилям. В результате не уступила дорогу «Джип гранд чероки» и столкнулась с ним. 33-летний водитель джипа получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Кроме того, травмы средней степени тяжести получила 57-летняя пассажирка «Нивы», - рассказали о произошедшем в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Обвиняемая свою вину признала. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.