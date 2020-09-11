В центре Ярославля разрисовали библиотеку

Одну из стен здания украсил портрет поэта и герои его известных произведений. ФОТО: читатель КП-Ярославль

На днях внимание ярославцев привлек преображающийся фасад библиотеки имени Н.А.Некрасова. Одну из стен здания украсил портрет поэта, чье имя носит учреждение, и герои его известных произведений - Дед Мазай с зайцами и ведущий «под уздцы» лошадку Мужичок.

Оказалось, что работа выполнена в рамках фестиваля уличной культуры «Не забывай свои корни», который проходит в Ярославле. Авторы граффити, ярославские художники Александр Гарусов и Александр Абросимов, рассказали о том, как идея появилась и воплощалась в жизнь.

- Изначально мы хотели изобразить только портрет Николая Алексеевича Некрасова, так как библиотека носит его имя. Сделали набросок, обсудили с сотрудниками библиотеки и решили дополнить портрет иллюстрациями его самых известных произведений - «Дед Мазай и зайцы» и «Мужичок с ноготок». Работу планируем закончить сегодня, 11 сентября, чтобы порадовать жителей на День города, - поделился Александр Гарусов.

Всего около 30 художников из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Хабаровска на шести площадках города создают портреты известных деятелей отечественной культуры, науки, искусства и спорта. Кроме Некрасовской библиотеки, работы граффитистов украсят здание клуба «Горка», библиотеки имени В.В.Маяковского, ДК «Нефтяник», стадион «Молния» и железнодорожный мост на улице Холмогоры.