Из кадетского корпуса в Ярославской области пропал 14-летний подросток

В Ярославской области ищут 14-летнего Виктора Короткова. ФОТО: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области

8 сентября 14-летний Виктор Коротков ушел в неизвестном направлении из кадетского корпуса в селе Новоалексеевка городского округа Переславль-Залесский. С того времени о нем ничего неизвестно, на связь подросток не выходит.

Рост пропавшего 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в камуфляжный костюм, на ногах черные ботинки. Есть особая примета: юноша носит очки.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поиске Виктора, позвоните по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.