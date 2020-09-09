В центре Ярославля водитель квадроцикла снес ограждение и скрылся

Мужчина поднялся, сел на квадроцикл и уехал в неизвестном направлении. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Инцидент произошел вчера, 8 сентября, ночью около ТЮЗа. Водитель квадроцикла не справился с управлением и на полной скорости влетел в дорожное ограждение. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

- Видел, как квадрик переворачивается и водитель вылетает из-за руля. Ему крепко повезло, что не придавило в момент падения. Повезло также в том, что квадроцикл встал обратно на колеса, - рассказал один из свидетелей ДТП.

После падения водитель быстро поднялся, сел за руль и уехал в неизвестном направлении по тротуару. Этот момент ярославцы сняли на камеру и выложили ролик в социальной сети.

В настоящее время в полиции устанавливают личность нарушителя.