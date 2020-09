В этом году фестиваль «Пир на Волге» пройдет в необычном формате

День рождения города на «Пире на Волге» будем отмечать в новом формате - в компании ярославских фестивалей, которые не состоялись этим летом. Лучшего дня рождения и придумать сложно: собрать на одной площадке фестивали, т. е. всё, что Ярославль пропустил этим летом, пригласить друзей и устроить пир! Show must go on - несмотря ни на что, праздник будет, жизнь должна Команда «Пира на Волге» заботится о безопасности своих гостей: на всех площадках будут строго соблюдаться: масочный режим и дистанцирование. На пикнике можно будет приобрести любые средства защиты: маски, перчатки, антисептики. Также каждые 2-4 часа все контактные поверхности будут дезинфицироваться, на фудкорте и в туалетах будут доступны бесплатные санитайзеры, сообщают организаторы.

Традиционно гостей «Пира на Волге» ждут угощения от лучших ресторанов региона и гостей со всей страны. Фудкорт на Стрелке станет продолжением ресторанного фестиваля современной ярославской кухни #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ, который стартовал 15 июля. В день рождения Ярославля гости смогут отведать как новые блюда из местных продуктов, так и блюда, восстановленные по традиционным рецептам ярославской кухни.

И конечно, мы будем накрывать праздничный стол для города-именинника. Вместе с шеф-поварами свои кулинарные способности проявят - мэр Ярославля Владимир Волков, автор и ведущий программы «НашПотребНадзор» на НТВ Олег Солнцев, известный фотограф, режиссёр, писатель, блогер Петр Ловыгин, впервые на кулинарной сцене — автор и продюсер городского пикника «Пир на Волге» Юлия Скороходова. Под пристальным надзором нашего бессменного бренд-шефа Григория Мосина за 40 минут им надо будет приготовить «денрожденное» блюдо, причем, из ярославских продуктов или по ярославскому рецепту, презентовать его и покорить публику креативной идеей, а не #счастьеесть, когда есть чем занять свое чадо на площадке «Детского радио».

Для маленьких гостей развлечения на любой вкус: научиться готовить, мастерить подарки родителям, разучить новые игры, покататься на аттракционах, принять участие в «научных» экспериментах и опытах.

Грандиозный сюрприз для ярославцев и гостей города от «Пира на Волге» и Ярославского музея фотографии. Впервые в истории Ярославля появится «семейный портрет» города — общее многотысячное фото. Все, кто придет на Стрелку в 15 будут запечатлены на огромной гигапиксельной фотографии. Эта технология настолько совершенна, что на снимке можно будет рассмотреть лицо каждого посетителя пикника.

Впервые в истории «Пира на Волге», при поддержке организаторов фестиваля «Джаз над Волгой», ярославцы и гости города смогут совершить традиционную прогулку на джаз-пароходе по Волге.

Также на Стрелке будет установлено 6 контейнеров для сбора пластиковых бутылок. За чистотой Стрелки тоже весь день будут следить.

Гостем «Пира на Волге» станет фестиваль русского гостеприимства САМОВАРФЕСТ. Это – национальные традиции, народные ремесла, региональные этнобренды и гастрономические

Впервые в Ярославле костюмированный сап-карнавал. Десятки людей на сапбордах в карнавальных костюмах обойдут по реке Которосль Даманский остров, пройдут мимо Стрелки и выстроят из сапбордов юбилейное для Ярославля число 1010.

Гости пикника смогут проголосовать за самый оригинальный образ: голосование пройдет в соцсетях «Пира на Волге», где будет выложен фотоальбом участников сап-карнавала.

Традиционно на «Пире на Волге»: крафтовые продукты и изделия ручной работы от мастеров Золотого кольца на маркете проекта «Знай наших!», спортивный фестиваль «Фитнес пикник» уже второй раз устроит соревнования мужей в «Забеге с женами», проведет спортивную разминку, танцевальный марафон, спортивный флешмоб и много других состязаний от футбола до приседаний.