В Ярославле задержан похититель дорогущих смартфонов

Всего было похищено 9 дорогостоящих смартфонов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отделение полиции Фрунзенского района поступило заявление о том, что в одном из магазинов электроники обнаружена пропажа товара на общую сумму более 316 тысяч рублей.

- В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – работник данного магазина 1998 года рождения, которым даны признательные показания, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Полицейскими установлено что, молодой человек за несколько дней похитил 9 дорогостоящих смартфонов и мобильную гарнитуру, которые впоследствии продал, используя интернет-сервис для размещения объявлений.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время следствие продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ похитителю смартфонов грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.