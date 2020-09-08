В Ярославской области увеличится размер прожиточного минимума пенсионера

В 2021 году размер прожиточного минимума пенсионера может составить 8762 рубля Фото: Мария ЛЕНЦ

На рассмотрение в областную думу внесли новый законопроект. Ярославские власти планируют увеличить величину прожиточного минимума пенсионера. Если инициативу одобрят, данная сумма в 2021 году изменится на 116 рублей и составит 8762 рубля.

По словам первого заместителя директора департамента экономики и стратегического планирования Ольги Новиковой, от величины прожиточного минимума зависит размер обязательных доплат малоимущим неработающим пенсионерам, чей пенсионный доход оказался ниже этой суммы.

Законопроект рассмотрят сегодня, 8 сентября.