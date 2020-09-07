В сети АЗС «Газпромнефть» теперь можно воспользоваться бонусами СПАСИБО от Сбербанка

С помощью мобильного приложения АЗС.GO участникам программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» доступна опция обмена бонусов на оплату заправки в АЗС «Газпромнефть». Участники программы лояльности при списании от 1000 бонусов получают 100% скидку на оплату топлива.

Для совершения заправки необходимо авторизоваться в приложении АЗС.GO как участник программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и пройти простую идентификацию перед первой оплатой. При заправке необходимо выбрать способ оплаты - «Бонусами СПАСИБО», оплатить топливо и произвести заправку.

АЗС.GO - собственная разработка «Газпром нефти» для бесконтактной оплаты топлива на станциях сети «Газпромнефть» в России. Создать и оплатить заказ можно не выходя из автомобиля. С помощью сервисов геолокации в приложении можно выбрать АЗС по местоположению и ценам на бензин и дизельное топливо.

На АЗС «Газпромнефть» можно не только списывать, но и получать бонусы СПАСИБО при оплате картами Сбербанка. Заправляясь АИ-92, АИ-95 или дизельным топливом, начисление составит 2%, а при заправке фирменными бензинами G-Drive 95 или G-Drive 100 - 3%