В Рыбинске врача скорой помощи наказали на несоблюдение медицинской этики

Врач и фельдшер получили дисциплинарные взыскания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске врача скорой, который отказывался сделать укол ребенку с эпилепсией, привлекли к ответственности.

Напомним, инцидент произошел в начале августа этого года. Мама четырехлетнего мальчика просила сделать ребенку укол реланиума. Врач сначала отказывался, ссылаясь на то, что необходимо провести осмотр. Затем долго изучал документы, в которых была указана необходимая пациенту доза препарата. В результате ребенок, по словам мамы, получил помощь только через 25 минут. Возмущенная женщина написала заявление в надзорные органы с требованием дать оценку действиям медиков.

Региональный департамент здравоохранения провел проверку и нарушений по существу работы не выявил.

- По фактам, указанным в заявлении, провели служебное расследование. Нарушений стандарта оказания скорой медицинской помощи ребенку не установлено, - сообщили в ведомстве.

Однако морально-этическая составляющая ситуации комиссию не устроила.

- За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части соблюдения этики и деонтологии и противоэпидемиологического режима врач и фельдшер получили дисциплинарные взыскания, - пояснили в департаменте здравоохранения.