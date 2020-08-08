«Умрет, закажем экспертизу»: в Рыбинске произошел конфликт между врачом скорой и мамой ребенка

В Рыбинске произошел конфликт между врачом скорой помощи и мамой ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске произошел конфликт между врачом скорой помощи и мамой ребенка, страдающего эпилепсией. Свою версию случившегося женщина рассказала в социальных сетях.

- 4 августа я вызвала скорую помощь своему четырехлетнему сыну. Ребенок мой на инвалидности, основной диагноз - эпилепсия, приступы которой не проходят самостоятельно. Чтобы нейтрализовать приступ, ребенку необходим укол «Реланиума», - написала жительница Рыбинска.

По словам мамы мальчика, скорая приехала достаточно быстро, однако делать укол врач не спешил.

- Доктор спросил, есть ли у нас свой «Реланиум». После моего отрицательного ответа врач сообщил, что препарат должен быть у меня, они не должны свой тратить на нас. Медик осматривал ребенка не помыв руки, без перчаток и маски, в испачканной форме. Не спеша измерял температуру и светил фонариком ребенку в глаза. Спрашивал, почему я решила, что у ребенка приступ, если нет судорог. Объясняла, что наблюдаю за ребенком постоянно, и начало приступа можно определить по глазам, кроме того, голова сына ушла влево и не поворачивалась, - сообщила женщина.

Со слезами на глазах она просила поскорее сделать укол, объясняя это тем, что ребенок может умереть, если не поторопиться.

- Доктор со спокойным лицом ответил: «Умрет, закажем экспертизу». На мой вопрос «Вы зачем устроились работать на такую профессию, если людям не можете оказать своевременную помощь?» ответил, что ради денег. На мою просьбу сообщить фамилию врач ответил «нет», а после длительных просьб представиться назвал чужое имя, - рассказала мама ребенка.

По словам жительницы Рыбинска, врач прямым текстом сказал, что не делает укол, так как боится проблем, которые могут впоследствии возникнуть, поскольку препарат является наркотическим. Женщина показала медикам справки о том, какая доза требуется ее ребенку. Их бригада изучала достаточно долго. Доктор, как отметила мама ребенка, на протяжении всего времени вел себя заторможено, невнимательно, пошатывался и долго реагировал на просьбы медсестры. В результате спустя 25 минут после прибытия медиков мальчик получил необходимое ему лекарство.

На произошедшее отреагировали в региональном департаменте здравоохранения.

- Скорая приехала, уложившись в норматив. Укол сделали препаратом, который был в скорой. Врач был абсолютно трезв. По факту жалобы инициирована внутренняя проверка на станции скорой помощи города Рыбинска. В случае, если изложенные факты подтвердятся, к виновному будут предприняты меры административного характера, - сообщили в департаменте.