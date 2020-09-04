Ярославца осудили за призывы «убивать неверных»

Мужчина в социальной сети пропагандировал терроризм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За публичное оправдание терроризма и его пропаганду ярославцу придется заплатить крупный штраф.

На своей странице в социальной сети мужчина размещал видеоролики с призывом вступать в незаконные вооруженные формирования на территории иностранного государства. Прямым тексом эти сюжеты призывали ехать на войну и «убивать неверных».

- Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Осужденный свою вину полностью признал и активно способствовал расследованию, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Возможно, такая активность и спасла мужчину от реального срока. Но легко он тоже не отделался – за свою преступную активность в Интернете ярославцу назначен штраф в 100 тысяч рублей.