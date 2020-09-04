В Ярославле изменится расписание автобусов № 55 и 55К Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле изменится расписание автобусов № 55 «Машприбор - Ярославль Главный» и 55К «Улица Сахарова - Ярославль Главный».

С 12 сентября первый рейс автобуса №55К от остановки «Улица Сахарова» будет отправляться в 06:21, последний - в 21:44. От остановки «Ярославль Главный» в 06:13 и 21:40 соответственно.

Изменения в расписании автобуса №55 начнут действовать с 14 сентября. Первый рейс от остановки «Ярославль Главный» - в 06:15, последний - в 21:57. От «Машприбора» последний автобус будет отходить в 21:37.

Мэрия города просит ярославцев учитывать данные изменения при планировании поездок.