В Ярославле переизбрали ректора университета имени Демидова

Руководителем ЯрГУ в четвертый раз стал Александр Русаков Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова вновь возглавил Александр Русаков. Его кандидатуру на голосовании 2 сентября поддержало большинство участников конференции работников и студентов вуза. Вчера, 3 сентября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил действующего ректора с переизбранием.

- Уверен, что опыт руководителя, накопленный вами за пятнадцать лет, активная жизненная позиция и высокое чувство ответственности будут способствовать успешному решению поставленных перед университетом задач и достижению возглавляемым вами коллективом новых результатов, - отметил глава региона.

Александр Русаков руководит университетом с 2005 года, является доверенным лицом президента России, председателем комиссии по образованию и науке Общественной палаты Ярославской области, членом Государственной экзаменационной комиссии по проведению ЕГЭ, а также заместителем председателя регионального совета ректоров вузов.

По словам Александра Русакова, в ближайшее время вуз начнет «подготовку изменений в программу развития университета до 2030 года в рамках предполагаемого участия в конкурсе на вхождение в программу стратегического академического лидерства».