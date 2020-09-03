В Ярославле у 17-летнего подростка изъяли 300 граммов наркотиков

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

17-летний житель Дзержинского района Ярославля подозревается в совершении преступления, связанного с наркотиками.

Установили, что подозреваемый незаконно приобрел и хранил у себя запрещенное вещество. 31 августа сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека и изъяли наркотики, которые находились при нем. Общий вес вещества составил около 300 граммов, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Ярославской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.