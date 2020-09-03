В Ярославле буду судить лжеремонтника

Мошенник предлагал свои услуги по ремонту квартир, брал за работу предоплату и исчезал Фото: Анастасия ОСИПОВА

39-летнего жителя Тутаева будут судить за восемь эпизодов мошенничества. Мужчина предлагал свои услуги по ремонту квартир, брал за работу предоплату и исчезал.

Установили, что потерпевшие находили обвиняемого по объявлению, которое тот разместил на одном из сайтов. Лжеремонтник приезжал на встречу с заказчиком, получал аванс. После этого какое-то время еще переписывался с клиентами, оттягивал сроки выполнения работ, а затем переставал выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, жертвами мошенника стали жители Ленинского района Ярославля и Ярославского района. Потерпевшие в качестве предоплаты передавали «мастеру-универсалу» от 11 до 37 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 180 тысяч.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Отметим, что отвечать перед законом мошеннику придется уже не в первый раз.