Ярославских коллекторов оштрафовали за настойчивое напоминание о долге

Микрофинансовую компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославские приставы привлекли к ответственности микрофинансовую организацию, которая слишком настойчиво напоминала ярославцу о его якобы просроченной задолженности. Мужчине звонили, писали сообщения, а в действительности никакого долга за ним не числилось. Однако, коллекторы к доводам и объяснениям не прислушивались.

- Просроченная задолженность отсутствовала, так как заемщику предоставили кредитные каникулы на условиях полного приостановления платежей. Пристав составил протокол, на основании которого суд вынес постановление о назначении организации штрафа в 20 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Возможно, этот небольшой, но все же штраф как-то остудит горячие головы коллекторов.