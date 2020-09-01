Вокзал Ярославль-Главный стал памятником

Ярославский вокзал стал памятником регионального значения Фото: Правительство Ярославской области

Здание железнодорожного вокзала Ярославль-Главный стало памятником регионального значения. Оно было построено в 1952 году по проекту Николая Панченко – главного архитектора «Мосгипротранса», автора и соавтора Курского вокзала в Москве, вокзалов в Сухиничах и Старой Руссе.

Как пояснили в департаменте охраны объектов культурного наследия региона, решение о включении ярославского вокзала в реестр принималось на основе государственной историко-культурной экспертизы. Во время ее проведения была сделана огромная работа: специалисты провели сбор архивных данных, фотофиксацию, выявили уникальные особенности объекта, подлежащие обязательному сохранению, определили историческую территорию памятника.

В Ярославской области на данный момент находится более пяти тысяч памятников истории и культуры. Из них 1657 объектов включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятников регионального значения.