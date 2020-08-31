В ярославском аквапарке выявили нарушения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состояние металлических конструкций не проверяется, контроля за проведением дезинфекции нет, пожарные выходы завалены. К таким выводам пришла прокуратура Фрунзенского района, проверив, как в аквапарке исполняется законодательство о безопасности жизни и здоровья людей.

Вопросов у сотрудников ведомства возникло немало. Установили, что в аквапарке ненадлежащим образом ведутся журналы учета ремонта водных аттракционов, техническое состояние металлических конструкций ежемесячно не проверяется. Кроме того, никто не контролирует, как проводится дезинфекция всех помещений и поверхностей. Регламент дезинфекции спортивного инвентаря, лежаков и спасательных жилетов не соблюдается, а регламента дезинфекции уличного оборудования и вовсе нет. Вдобавок ко всему нарушены и требования пожарной безопасности. В частности, пожарные выходы завалены инвентарем.

- По итогам проверки возбудили несколько дел об административных правонарушениях. Генеральному директору внесено представление о необходимости устранения допущенных нарушений, - сообщили в областной прокуратуре.