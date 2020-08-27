Появилась еще одна версия, почему умер курсант ярославского ракетного училища

В училище ЧП никак не комментируют. ФОТО: сайт Войсковые части России

КП-Ярославль вчера, 26 августа сообщила о смерти курсанта ярославского ракетного училища. По информации наших источников, у молодого человек анна 90% было поражено легкое, болезнь сопровождалась хронической патологией.

Однако, по данным наших коллег из 76.ru, парень умер от сердечного приступа, который случился во время занятий физкультурой. По данным источника издания, нагрузка оказалась слишком высокой.

В ракетном училище продолжают хранить молчание. Заместитель начальника училища по военно-политической подготовке Владлен Кислов собрался уточнить информацию о ЧП, но после перестал брать трубку. Сегодня Владлен Рудольфович сбрасывает звонки.