В Ярославле умер курсант военного училища

У пациента было сильно поражено легкое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 августа, в областной больнице умер курсант ярославского училища противоздушной обороны.

По имеющейся у КП-Ярославль информации, вскрытие показало, что у молодого человека легкое было поражено на 90%. Судя по всему, течение COVID-19 усугубила хроническая патология, выявленная у пациента, но какая именно, не сообщается. Однако, несмотря на эту патологию, медицинскую комиссию при поступлении в ракетное училище он прошел и был зачислен либо готовился к зачислению на первый курс.

Известно, что молодой человек не ярославский, приехал к нам учиться из-за Урала.

За комментариями мы обратились в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, но там попросили время для уточнения информации.

КП-Ярославль будет следить за этой ситуацией.