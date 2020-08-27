В Ярославль привезли гуманитарку для пострадавших при взрыве газа

В посылках – постельное белье и трикотаж: детская, мужская и женская одежда Фото: Мэрия Ярославля

Глава Гаврилов-Ямского района и местные предприниматели передали гуманитарную помощь ярославцам, которые пострадали при взрыве газа на улице Батова. В посылках – постельное белье и трикотаж: детская, мужская и женская одежда.

Все желающие также могут помочь людям, которые остались ни с чем после несчастного случая. В Ярославле открыты пункты приема благотворительной помощи:

- Фрунзенский район: Московский проспект, дом №107;

- Красноперекопский район: Московский проспект, дом 92;

- Кировский и Ленинский районы: улица Советская, дом 80;

- Заволжский район: проспект Авиаторов, дом №74а; ДК «Гамма», улица Спартаковская, дом №7; ДК «Энергетик», улица Клубная, дом №19;

- Дзержинский район: Ленинградский проспект, дом №50.

Работают и телефоны горячих линий: 40-94-03 и 40-94-30.

Деньги можно перевести и на счет «Российского фонда милосердия и здоровья», указав в назначении платежа «Благотворительное пожертвование для пострадавших при обрушении дома в Ярославле 21.08.2020».