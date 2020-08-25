Учитель из Ярославля станет героем виртуального Урока Мужества. ФОТО: ФГБУК «Музей Победы»

Учитель физрультуры и ОБЖ Сергей Гончаров станет героем очередного виртуального Урока Мужества Музея Победы. Гвардии прапорщику, офицеру-воспитателю кадетских классов, награжденному орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За отвагу на пожаре», «За боевые отличия», «За ратную доблесть» есть, что рассказать о своей службе и о том, что ждет ребят, выбравших военную стезю.

Виртуальный урок с ярославцем пройдет сегодня, 25 августа, в 15:00. Присоединиться к встрече могут все желающие в официальной группе Детского центра Музея Победы.