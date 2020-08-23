"Всем наплевать". Жители дома в Ярославле ходят по брускам вместо рухнувшей лестницы

Жители дома ходят по брускам. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители дома №7 по проспекту Ленина ежедневно рискую переломать себе руки и ноги, спускаясь и поднимаясь вот по такой конструкции.

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ее управляющая компания соорудила после того, как лестница между этажами пришла в негодность. О жильцах подъезда позаботились как могли, предупредив об опасности.

ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- Ремонт должен был начаться 1 июня и закончиться 31 августа. Всем жильцам должна была предоставить администрация жилье на время ремонта. Итог: до середины леса никакие работы не велись, и в июле рухнула часть лестницы, - пишут подписчики группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте. - Сейчас уже середина августа, никаких работ больше не проводилось, жильцов не расселяют. Как по такому сооружению будут подниматься пожилые люди. дети - никого не волнует. Всем наплевать, они, видимо, ждут, пока кто-то пострадает.

За комментариями КП-Ярославль обратилась к главе администрации Кировского и Ленинского района. Ждем ответ.