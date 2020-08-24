В Ярославле во время пожара в общежитии пострадали два человека

На четвертом этаже общежития загорелась кухня Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 24 августа, в доме №2б на проезде Ушакова произошел пожар.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:15. Очевидцы сообщили, что из окон дома валит дым. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на четвертом этаже общежития загорелась кухня.

Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 30 жильцов дома. В результате пожара пострадали два человека. Один из потерпевших получил ожоги верхних дыхательных путей и спины. Мужчину доставили в больницу.

Из-за возгорания сильно закоптило 15 квадратных метров помещения. Теперь в общежитии придется делать ремонт.