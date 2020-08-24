Ярославец спас 5-летнюю девочку, провалившуюся в канализационный люк

5-летняя девочка упала в канализационный люк Фото: Николай ХИЖНЯК

В субботу, 22 августа, пятилетняя девочка вместе с мамой гуляла во дворе одного из домов на улице Урицкого. В какой-то момент ребенок упал в канализационный люк. Вместо крышки колодец был прикрыт фанеркой. Никаких предупреждающих знаков рядом не было.

Девочка скрылась с головой в черной жиже, но, к счастью, сумела вынырнуть и зацепиться за внутренние выступы. В этот момент рядом проходил молодой человек. Он, не раздумывая, бросился на помощь. Парень залез в люк и вытащил ребенка. Известно, что спасителя зовут Игорь.

После случившегося мама девочки написала заявление в полицию и другие инстанции. После того, как ответы на обращения будут получены, женщина намерена обратиться в суд.