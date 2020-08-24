Житель Рыбинска из-за долга может остаться без дома и земли

Из-за полумиллионного долга мужчина может остаться без дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Рыбинска взял несколько кредитов, а расплатиться по ним вовремя не смог. В результате мужчина задолжал банкам порядка 500 тысяч рублей.

К делу подключились судебные приставы. Однако взыскать с неплательщика долг оказалось непросто. Банковские счета рыбинца оказались пусты. Тогда приставы обратили внимание на имущество должника.

- В собственности мужчины есть жилой дом и земельный участок. В качестве меры принудительного исполнения судебный пристав наложил арест на имущество, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Недвижимость оценили в 1,5 миллиона рублей. Если в ближайшее время рыбинец не погасит задолженность, имущество пойдет с молотка.