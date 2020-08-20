В Рыбинском районе автобус насмерть сбил пешехода

ДТП произошло на трассе Ярославль - Рыбинск Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 19 августа, около 22:35 на трассе Ярославль - Рыбинск.

- По предварительной информации, автобус «ЛИАЗ», за рулем которого находился 46-летний мужчина, сбил пешехода, находившегося на проезжей части, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшего с травмами госпитализировали, однако спасти мужчину не смогли. В больнице он скончался. Погибшему было 29 лет.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.