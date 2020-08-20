Живой, но без хвоста. В Ярославле спасли кота, застрявшего в моторном отсеке машины

Животное было ранено и напугано. ФОТО: Центр гражданской защиты Ярославля

В Заволжском районе произошел несчастный случай, который стоил коту хвоста, и чуть не стоил жизни. Жительница Ростова-на-Дону, которая приехала в Ярославль в гости, стала запускать двигатель своей машины и услышала истошные крики из-под капота. Оказалось, что пока машина стояла, в моторный отсек забрался кот и застрял там.

Самостоятельно вызволить животное из плена не получилось, на место вызвали спасатели Центра гражданской защиты Ярославля. Но и они со своей задачей справились с трудом: кот сопротивлялся изо всех сил, чтобы не быть располосованным острыми когтями, пришлось надевать перчатки.

В итоге животное извлекли, но оно сильно пострадало: была сломана лапа и оторвана часть хвоста. Сердобольные жители Заволжского района отвезли кота в ветеринарную клинику, сейчас ищут ему хозяина.