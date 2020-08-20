На одной из улиц Рыбинска временно прекратят движение транспорта

На пересечении улиц Пушкина и Чкалова временно прекратят движение транспорта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Завтра, 21 августа, с девяти часов утра на пересечении улиц Пушкина и Чкалова временно прекратят движение транспорта. Это связано с работами по замене водопроводной линии, которые будут проводиться на указанном участке, сообщили в городской администрации.

В связи с этим общественный транспорт будет ходить так:

- троллейбус №5 - от железнодорожного вокзала по улицам Пушкина, Герцена, Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом;

- троллейбус №2 временно закроется;

- автобусы № 101 и 111 - от железнодорожного вокзала по улицам Пушкина, Герцена, Луначарского, Крестовой и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ. Автовладельцев просят заранее продумывать маршруты движения.