«Убили легенду». В Ярославле сожгли раритетный автомобиль

Хозяин просит откликнуться очевидцев. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле у автосервиса на улице Попова неизвестные подожгли раритетный автомобиль. Возможно, в финансовом плане «Москвич» и не представляла особой ценности, но для хозяина он был очень дорог.

- Автомобиль была раритетным, и дорог как память, - пишет в социальных сетях владелец машины.

И просит сообщить ему, если кто-то видел момент поджога. Возможно, у кого-то даже есть видео с места ЧП.

В комментариях ярославцы жалеют испорченный автомобиль, однако, и хозяину делают замечания – если машина так дорога, ему следовало позаботиться о ее безопасности.

- Раритетные авто вот так, под забором, не оставляют.

Но машину конечно, жаль. Как пишет один из комментаторов, она пережила СССР, перестройку, завод, но какие-то … убили легенду.