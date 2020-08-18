В Рыбинске росгвардейцы спасли пожилую женщину от необдуманного шага

Сотрудники быстро приехали на место Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рыбинске во многом благодаря сотрудникам Росгвардии удалось предотвратить трагедию. Росгвардейцы получили информацию, что перед открытым окном на третьем этаже дома стоит пожилая женщина. Сотрудники быстро приехали на место и распределились: один стоял под окнами, второй у двери в квартиру, которая была заперта.

До приезда экстренных служб и родственников бабушки, мужчины разговаривали с ней, уговаривали не делать необдуманный шаг, успокоиться. И разговоры помогли. Во всяком случае, удалось потянуть время.

- После того, как дверь квартиры была вскрыта, 80-летнюю женщину передали ее родным, которые поблагодарили росгвардейцев за помощь, - сказали в пресс-службе ведомства.