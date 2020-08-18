Не откроют еще месяц? В мэрии Ярославля не знают, что делать с дефектами на Добрынинском мосту

В мэрии Ярославля не знают, что делать с дефектами, выявленными на Добрынинском мосту Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля не знают, что делать с дефектами, выявленными на Добрынинском мосту.

Напомним, в конце мая работы на путепроводе были приостановлены. На некоторых элементах конструкции обнаружили дефекты. В течение трех месяцев проводились исследования. На общегородском совещании директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, что экспертное заключение получено. Однако о том, что стало причиной дефектов, глава ДГХ сообщать не стал.

В настоящее время городские власти направили письма разработчикам, проектировавшим Добрынинский мост.

- Проектированием путепровода в 2015 году занималась компания «Ярспецсму», изменения в проектную документацию уже в 2019 году вносила фирма «Каркас». Обе эти проектные организации получили положительные заключения государственной экспертизы. В адрес проектных организаций и госэкспертизы мы направили письма, - рассказал Ярослав Овчаров.

Получить ответ мэрия должна в течение 30 дней, а это значит, что работы на Добрынинском мосту не возобновятся еще как минимум месяц. Завершить ремонт планировали к концу октября. По словам городских властей, к настоящему времени выполнено 73% работ. Однако дефекты, как оказалось, выявили примерно на половине путепровода.