Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославской области отремонтировали часть дороги от Углича до Брейтова

На эту дорогу не раз жаловались автомобилисты
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
На эту дорогу не раз жаловались автомобилисты

На эту дорогу не раз жаловались автомобилисты

Фото: Правительство Ярославской области

5,8 километра трассы из Углича в Некоуз и Брейтово отремонтированы по проекту БКД. Состояние дорожного полотна на дороге Углич – Некоуз – Брейтово неоднократно подвергалось критике местных жителей. Дорога состояла из трещин и ям.

Изношенное покрытие отфрезеровали, уложили два слоя асфальта, укрепили обочины, отремонтировали семь водопропускных труб, установили еще две остановки и дорожные знаки, нанесли новую разметку.

- Куратор от службы заказчика был на объекте каждый день. Приезжали общественники, контролировали качество, - сказал заместитель генерального директора АО «ГК «ЕКС» Алексей Новиков.

Стоимость ремонта – 100,5 миллионов рублей.