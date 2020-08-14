В Ярославской области отремонтировали часть дороги от Углича до Брейтова

На эту дорогу не раз жаловались автомобилисты Фото: Правительство Ярославской области

5,8 километра трассы из Углича в Некоуз и Брейтово отремонтированы по проекту БКД. Состояние дорожного полотна на дороге Углич – Некоуз – Брейтово неоднократно подвергалось критике местных жителей. Дорога состояла из трещин и ям.

Изношенное покрытие отфрезеровали, уложили два слоя асфальта, укрепили обочины, отремонтировали семь водопропускных труб, установили еще две остановки и дорожные знаки, нанесли новую разметку.

- Куратор от службы заказчика был на объекте каждый день. Приезжали общественники, контролировали качество, - сказал заместитель генерального директора АО «ГК «ЕКС» Алексей Новиков.

Стоимость ремонта – 100,5 миллионов рублей.