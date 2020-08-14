15 августа ярославцев ждут в приюте для бездомных животных

Четвероногие питомцы очень надеются завтра наконец-то обрести дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 15 августа, в ярославском приюте для бездомных собак, который находится на территории МУП «Городское Спецавтохозяйство», пройдет День открытых дверей.

Если вам нужен верный, ласковый четвероногий друг или охранник для дома, вас здесь будут очень рады видеть. Сейчас в приюте содержатся 70 собак, разные по размеру, цвету и характеру – выбор огромный.

Ярославцев ждут в приюте завтра, в День бездомных животных с 08:00 до 20:00 по адресу Московский проспект, 110а. Телефон для справок: 8-910-961-10-10.