В Рыбинске 19-летний юноша обокрал арендованную квартиру

Рыбинец вынес из чужой квартиры соковыжималку, а также электроинструмент Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Рыбинска обратилась в полицию с заявлением о том, что из квартиры, которую она сдавала, пропали электроинструмент и соковыжималка. Сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек во всем признался и пояснил, что похищенные вещи продал неизвестным, а вырученные от продажи деньги уже успел потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».