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Жительнице Ярославля выплатят 2,5 миллиона рублей за упавшую на нее снежную глыбу

Такое решение вчера вынес областной суд
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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По решению областного суда ярославне выплатят более 2,5 миллионов рублей

По решению областного суда ярославне выплатят более 2,5 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ярославля отсудила более 2,5 миллионов рублей за упавшую на нее снежную глыбу.

Напомним, инцидент произошел 1 февраля 2019 года. Женщина шла по тротуару по улице Большая Октябрьская. На ярославну с крыши здания Федеральной службы исполнения наказания упали снежные глыбы. От полученных травм пострадавшую практически полностью парализовало. В течение долгого времени женщина лечилась и проходила реабилитацию.

Ярославна и ее сын подали гражданский иск к ведомству, крышу которого вовремя не очистили от снега и наледи. Просили в виде компенсации за физический и моральный вред 10 миллионов рублей. Однако Кировский суд постановил выплатить женщине только 250 тысяч. Потерпевшая и прокуратура обжаловали данное решение в областном суде.

Вчера, 13 августа, суд вынес новый вердикт. В пользу ярославны взыскали затраты на лечение и реабилитацию в размере 630 тысяч рублей, а также в качестве компенсации морального вреда женщине должны будут выплатить два миллиона рублей.