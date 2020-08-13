В Ярославле в день Толгской иконы перекроют улицы

Проезд транспорта в центре города ограничат 20 августа Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 20 августа для остановки, стоянки и движения транспорта закроют некоторые участки на Красном съезде и нижнем ярусе Волжской набережной в районе Ярославского речного порта. Ограничения будут действовать с 12:00 до 15:30.

Как сообщают на сайте мэрии города, ограничения связаны с празднованием дня Толгской иконы Божией Матери. Святыню будут переносить из Успенского собора в Свято-Введенский Толгский женский монастырь. С 14:30 до 15:30 движение транспорта по нижнему ярусу Волжской набережной в районе пересечения улицы Почтовая с Волжским спуском будет затруднено.