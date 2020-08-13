В ярославскую онкологическую больницу привезли новый томограф

Аппарат начнет работать в сентябре Фото: Правительство Ярославской области

В областную онкологическую больницу доставили новый мультиспиральный компьютерный томограф отечественного производства. Его стоимость – более 50 миллионов рублей.

Установка и пусконаладочные работы продлятся около 10 дней, и в начале сентября аппарат заработает на полную мощность. По нацпроекту «Здравоохранение» это уже второй томограф, который покупают для ярославской онкологички. Благодаря новой аппаратуре пропускная способность увеличится до 800 исследований в месяц.

Кроме томографа в этом году в лечебное учреждения поступят ускоритель для проведения лучевой терапии, маммограф, аппараты УЗИ, оборудование для операционной.