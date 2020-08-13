Дл я ярославских школьников купили почти 300 тысяч учебников

Они предназначены для учеников первых, шестых и одиннадцатых классов Фото: Правительство Ярославской области

Для ярославских школьников к началу нового учебного года закуплено 287 тысяч учебников. На это из областного бюджета было выделено 155 миллионов рублей.

Обновление учебников проходит ежегодно. В этом году книги получат учащиеся первых, шестых и одиннадцатых классов.

Первоклассникам купили буквари и учебники по окружающему миру, математике, русскому языку, литературному чтению. Шестым классам приобрели книги по истории средних веков, обществознанию, географии, информатике, биологии, английскому языку, истории России, русскому языку. Выпускники по новым учебникам будут изучать экономику, литературу, русский язык, географию, историю, физику, химию и биологию.