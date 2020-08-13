В Рыбинске скончался директор судостроительного завода

Вадима Собко не стало 13 августа. Фото со страницы Дмитрия Миронова

В Рыбинске в четверг, 13 августа, скончался управляющий директор судостроительного завода «Вымпел». Вадиму Собко было всего 49 лет.

- Вадим Павлович был настоящим профессионалом, знал, как работает и чем живет предприятие. Он открыл новую страницу в истории завода, разработал стратегию, позволяющую реализовывать новые смелые проекты. Я выражаю соболезнования семье, близким и всем, кто знал Вадима Павловича, - написал на своей странице в социальной сети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Причина смерти Вадима Собко не уточняется. Однако не исключено, что Вадим Павлович мог скончаться от коронавирусной инфекции.

На должность управляющего директора предприятия Вадим Собко был назначен в марте этого года. До этого он работал в Калининграде, Волгограде и Якутске.