В Ярославле на Шевелюхе машину намотало на столб

ДТП произошло днем 13 августа. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Серьезное ДТП произошло сегодня, 13 августа, в 11:11 улице Шевелюха у дома №11. Водитель «Дэу Нексия», 26-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в столб. Все произошло недалеко от остановки общественного транспорта.

Удар оказался очень сильным – машину буквально закрутило вокруг столба. Водителя пришлось доставать из салона автомобиля при помощи спецсредств. На месте аварии работали четыре спасателя.

Мужчину, который находился за рулем «Дэу», госпитализировали в больницу. Пассажиров, к счастью, в машине было. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, причины аварии сейчас устанавливаются.