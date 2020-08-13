В Рыбинске ремонтируют крыши детских садов. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске идет ремонт крыш дошкольных образовательных учреждений. По программе «Решаем вместе!» отремонтируют кровли шести зданий: детских садов №№38, 83, 97, 107, 109 и дошкольной группы гимназии №18. Общий объем финансирования – 12,5 миллионов рублей, их выделили из областного и местного бюджетов.

- Зданиям большинства детских садов в Рыбинске по 50, 30 лет. Масштабного ремонта за эти году не проводилось. А точечный лишь временно решал возникающие проблемы, - рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

На данный момент работы завершены на трех крышах, три еще в процессе. Кроме того, по той же программе идет частичный ремонт кровли школы №44. Стоимость – около полумиллиона рублей.