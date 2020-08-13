В Ярославле на месте бывшего гипермаркета откроют мебельный центр

В Ярославле откроют мебельный центр Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Малая Пролетарская, где раньше находился гипермаркет, откроется мебельный центр, сообщили в мэрии города.

Здание было законсервировано еще в 2016 году. Его планировали снести и построить другое, но новый собственник, который выкупил помещения в прошлом году, решил иначе. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

На двух этажах нового торгового центра будет находиться большой мебельный магазин, дизайнерская школа, кулинарная студия, кафе, фудкорт и продуктовый минимаркет. Рядом обустроят парковку на 400 мест.

- Ремонт планируем закончить в конце октября этого года, сейчас на объекте трудятся порядка 150 человек. Он достался нам в достаточно плачевном состоянии, это было некрасивое здание, которое портило облик города. В последнее время тут собирались асоциальные элементы общества. Мы проработали план ремонта, уже сейчас проделан большой объем – ведется работа с фундаментом здания, - рассказала руководитель проекта мебельного центра Наталья Богдан.