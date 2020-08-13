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В Ярославской области собственники квартир будут жить по новым правилам

Министерство строительства меняет порядок управления многоквартирными домами
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Министерство строительства меняет порядок управления многоквартирными домами

Министерство строительства меняет порядок управления многоквартирными домами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство строительства РФ представил новый вариант правил управления многоквартирными домами. Базовые принципы содержатся в Жилищном кодексе, однако, многие из них уже морально устарели и некоторые положения были переработаны экспертами, сообщается департамент госжилнадзора по Ярославской области.

- Изменен подход к определению состава общего имущества МКД. По новым правилам, оно включает в себя архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения в соответствии с проектной документацией. При составлении договора вес это должно учитываться, - пояснили в ведомстве. – Предполагается, что нововведение позволит избежать необоснованного исключения из состава общего имущества чердаков, подвалов и колясочных.

Также в новой версии документа есть пункт о сроках ликвидации неисправностей и аварий, появился раздел о доступе к общему имуществу третьих лиц. Правила работ посторонних, например, различных операторов связи и компаний, которые хотят разместить в подъездах рекламу, будет урегулирован.