Ярославец, избивший сожителя бывшей жены, отправится в колонию на пять лет

Суд приговорил ярославца к пяти годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего жителя Брагино признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установили в суде, в конце июля прошлого года мужчина шел с сыном с прогулки к дому бывшей жены. Ребенок идти домой не хотел, матери пришлось силой завести мальчика в квартиру. Вдруг за закрывшейся дверью раздался крик сожителя женщины. Опасаясь за сына, обвиняемый вызвал полицию и стал ждать прибытия правоохранителей. Через некоторое время сожитель вышел из квартиры. Обвиняемый накинулся на него и несколько раз ударил кулаком в лицо. Потерпевший упал и ударился головой о бетонный пол.

- В результате полученной черепно-мозговой травмы у потерпевшего снизилась двигательная активность левой руки и левой ноги, нарушилась координация. Кроме того, врачи диагностировали органическое расстройство личности, которое проявляется в нарушении памяти и мышления. Причем данное расстройство является значительно выраженным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ярославец свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд с учетом рецидива (у мужчины был условный срок за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков) приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, преступнику еще придется выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей.